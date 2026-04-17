【モデルプレス＝2026/04/17】アイドルグループ・夢みるアドレセンス（以下、夢アド）の元メンバーでタレントの荻野可鈴（30）が4月16日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを報告した。【写真】30歳元夢アドメンバー、生まれたての第2子◆荻野可鈴、第2子出産を報告荻野は「先日、第2子となる女の子を出産いたしました」と、生まれたての第2子の写真とともに報告。続けて「今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せな