三重県松阪市内の桜の名所の一つ中部台運動公園で16日、地元の園児らが参加してソメイヨシノの植樹が行われました。「お〜いお茶」で知られる伊藤園が全国各地で行っている取り組みで、去年販売した桜エールパッケージ製品の売上金の一部を活用しています。16日の植樹式には伊藤園の関係者と松阪市の竹上市長、そして地元のこども園の園児20人が参加して高さが3メートル程あるソメイヨシノ5本を植えました。ソメイヨシノは全国的に