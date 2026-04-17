スタートアップ企業のアイデアなどを活かし、地域課題の解決策を考えるイベントが16日、愛知県名古屋市で開かれました。百五銀行と日本政策金融公庫が初めて開きました。イベントでは、多くの企業が抱える「人材不足」や「集客・情報発信力の不足」といった共通の課題に対し、人工知能＝AIやデータ活用を強みとするスタートアップ企業によるプレゼンが行われました。グーグルマップを使った集客ツールの開発を行う企業は「集客には