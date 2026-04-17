中部電力パワーグリッドは送配電事業で使用する「送電鉄塔」の魅力を紹介する「鉄塔カード」の三重県版をこのほど製作し、PRなどに活用しています。三重県を含む、5つの県で送配電事業を行っている中部電力パワーグリッドの管内には、約3万3400の送電鉄塔があり、高さや形状の違いなど様々なものがあります。このほど、三重県版が作られ、3月に200セットがオンラインで販売されましたが、発売約3週間で完売。好評なため、再販を考