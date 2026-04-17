今年に入って三重県内で初めてのはしかの患者が確認されたことを受けて、一見知事は「重症化しやすい妊婦やワクチンを接種していない子どもは気をつけてほしい」と呼びかけています。はしかに感染したことがわかったのは鈴鹿市内に住む20代の会社員の男性で、今年に入って県内で初めての患者となります。県によると15日、鈴鹿保健所に鈴鹿市内の医療機関から届出があり検査の結果、はしかと判明しました。男性は4月3日にインドから