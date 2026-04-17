季節の花々が楽しめる三重県志摩市の観光農園で、一面をブルーに彩るかれんなネモフィラの花が見頃を迎えています。ネモフィラは北米原産の一年草で和名は瑠璃唐草といい、その名の通り直径3センチほどの瑠璃色の花を咲かせます。道の駅伊勢志摩に隣接する観光農園では、去年12月にタネをまいた約3000平方メートルの斜面にいまブルーの絨毯（じゅうたん）が広がっています。また、白い花びらに紫色の斑点が可愛らしい品種も植えら