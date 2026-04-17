大型連休を前に三重県志摩市の総合リゾート施設がリニューアルし16日、内覧会が開かれました。伊勢志摩の自然を最大限に体験できる18棟の新しいヴィラ。テラスでのバーベキューが楽しめるほか、天体望遠鏡やレコードプレーヤーが備えられ、音楽を聞きながら星空観察が楽しめます。また、テニスと卓球を融合させ、コンパクトなコートでプレーを楽しむピックルボールのコートも新しく設置され、幅広い世代で楽しむアクティビティが増