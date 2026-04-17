サンリオの機関紙「いちご新聞」と「むにゅぐるみパティオ」がコラボした「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」が、4月14日（火）〜4月26日（日）の期間、ルミネエスト新宿B1Fの新宿駅中央東改札外「青山フラワーマーケット」前で開催される。【写真】4．17発売の新アイテムも！展開される商品のラインナップ詳細■新アイテムを展開今回開催される「いちご新聞×むにゅぐるみパティオ POP UP STORE」は、「むに