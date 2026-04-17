俳優のパク・ウンビンとチャ・ウヌが初共演するNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』が、5月15日より世界独占配信されることが決定した。【動画】パク・ウンビン×チャウヌ初共演作『ワンダーフールズ』本作は、社会に不安が立ち込める20世紀の終わりを背景に繰り広げられるコメディ×アクション×アドベンチャー。ひょんなことから超能力を手に入れた田舎町の冴えない住民たちが、予測不能でカオスな騒動を巻き起こす。今回