自動車運転処罰法改正案を可決した参院本会議＝17日午前危険運転致死傷罪の高速度と飲酒の類型に数値基準を新設する自動車運転処罰法改正案を採決する参院本会議が17日、開かれ、全会一致で可決された。衆院に先駆けて審議していた。高速度は主に一般道で最高速度の50キロ以上、飲酒は体内アルコール濃度が呼気1リットル中0.5ミリグラム以上とし、曖昧との批判がある要件の明確化を図る。現行の危険運転は高速度を「進行の制御