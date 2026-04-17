◇プロ野球セ・リーグヤクルト2−0DeNA(16日、神宮球場)ヤクルトはDeNAを無失点リレーで下して4連勝。池山隆寛監督が取材に応じました。打線が2回、2アウトから四球でランナーが出ると、8番に入る先発の松本健吾投手がデュプランティエ投手からレフトへのプロ初ヒット。笑顔をみせる松本投手の一打でチャンスが拡大すると、丸山和郁選手がショートの頭を越えるタイムリーで先制点を奪いました。松本投手は続く打席でもライトへヒ