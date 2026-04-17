俳優の上地雄輔（46）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、プロ野球、ボクシング界のレジェンドとの3ショットを披露した。ストーリーに自身と元阪神監督の金本知憲氏、プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏との3ショットをアップ。「漢気のある素敵な2人」とつづった。金本氏については「阪神タイガースの兄貴」、亀田氏については「亀田家の兄貴」とも添えた。