エア・ウォーターの松林良祐社長産業ガス大手のエア・ウォーターは17日、松林良祐社長（61）が退任すると発表した。不適切会計問題を巡って引責辞任する。代表権のない取締役として引き続き経営に関与する。6月29日付。後任の社長は未定。新たな代表取締役には千歳喜弘社外取締役（78）と唐渡有専務執行役員（72）が就く。社長などの役職は今後決定するとしている。6月29日に開催予定の定時株主総会を経て就任する。エア・ウ