17日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比46銭円安ドル高の1ドル＝159円32〜34銭。ユーロは35銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円67〜71銭。16日に米長期金利が上昇して日米金利差の拡大が意識され、ドル買い円売りが優勢だった。日銀の植田和男総裁は米ワシントンで開かれた20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議後の記者会見で、今後の利上げ判断に関し「金融環