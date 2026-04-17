男性デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の母親が亡くなったことが、ゆずの公式サイトや母親が教主を務める宗教法人から発表された。【映像】北川悠仁、母の80歳・傘寿を祝う様子2017年9月に更新したInstagramでは母親の80歳・傘寿を祝うパーティーの様子を投稿していた北川悠仁。北川の母親が88歳で亡くなったことを報告2026年4月15日に更新された、ゆずの公式サイトでは「ゆず・北川悠仁に関するお知らせ 北川悠仁の母が、2026年