◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）出走馬１６頭の枠順が、４月１７日午前に決定した。初の重賞勝ちを狙うムルソー（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）は２枠４番に決まった。鞍上は前走からの継続騎乗になる坂井瑠星騎手。前走の仁川Ｓは首差の２着だったが、前走から１キロ減った５７キロで出られるここはチャンスがありそうだ。ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎