日本将棋連盟は１７日、糸谷哲郎八段が九段に昇段したと発表した。１６日の竜王戦３組２回戦で鈴木大介九段に勝利し、八段昇段後公式戦２５０勝を達成。規定により九段昇段が決まった。糸谷は藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝の挑戦者として名人戦七番勝負に挑戦中。２５年６月からは日本将棋連盟常務理事に就任。対局外でも多忙を極めているが、３０戦２０勝の強さを見せている。◆糸谷哲郎（いとだに・て