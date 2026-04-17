【モデルプレス＝2026/04/17】フィギュアスケート ペアの三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）が17日、それぞれのSNSを更新。引退することを表明した。【写真】45歳新喜劇女優「表情はつかんでる」三浦璃来選手のそっくりモノマネ◆“りくりゅう”三浦璃来選手＆木原龍一選手、現役引退を表明2人は「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「私たち『りくりゅう』は、