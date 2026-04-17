豪財務相豪州のインフレ加速を警告、戦争早期終結を望む 豪州のチャーマーズ財務相はインフレ加速を警告。 米イラン戦争により世界経済が極めて危険な局面に直面している、戦争がインフレを加速させ経済成長を鈍化させる恐れがある。豪州ではインフレ上昇と経済成長の鈍化が見込まれる。戦争の早期終結を望んでいる、ガソリンスタンドで国民は高額な料金を支払っている。