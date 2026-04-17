オーストラリアのマールズ副首相兼国防相（左）と握手する小泉防衛相＝8日、防衛省小泉進次郎防衛相は17日の記者会見で、オーストラリア南東部メルボルンでマールズ副首相兼国防相と18日に会談すると発表した。オーストラリア海軍の新型艦導入計画を巡り、海上自衛隊の最新鋭護衛艦「FFM」（もがみ型）能力向上型が共同開発のベースに採用されており、契約に関し協議する見通し。安全保障分野の協力強化も議論する。小泉氏は、