自民党の党大会で現役の陸上自衛官が国歌を斉唱したことについて、小泉防衛大臣は事前に報告があった場合、「別の判断もあり得た」と語りました。小泉進次郎 防衛大臣「今回の件については、自衛隊法違反に当たるものではありませんが、仮に情報が上がっていれば別の判断もあり得たと考えています」今月12日に開かれた自民党大会に陸上自衛官が出席し国歌斉唱を行ったことについて、小泉大臣はきょう（17日）の会見でこのよう