愛媛FCは17日、工藤直人コーチが同日19時キックオフのJ2・J3百年構想リーグWEST-A第11節・FC大阪戦で暫定的に指揮をとることを発表した。「大木武監督が体調不良により不在となるため」と説明している。愛媛は現在2連勝中。今節は東大阪市花園ラグビー場でのアウェー戦となっている。