まもなく1歳になる長女に大谷翔平選手はなんと呼ばれているのかが明らかになりました。日本時間16日のメッツ戦で投手専念で先発マウンドに上がり、6回1失点10奪三振と圧巻の投球を披露。試合後、昨年に誕生した長女について言及しました。大谷選手はまもなく長女が生まれて1年になります。娘さんの成長を通して、生活や野球への取り組みについての影響を問われると、「うーん、難しいですね。ただただ可愛いです」と父親の一面を見