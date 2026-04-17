首相官邸に入る牧野京夫氏＝2月牧野京夫復興相は17日の記者会見で、東京・九段北の靖国神社で21〜23日に実施される春季例大祭に合わせた参拝を見送る考えを示した。林芳正総務相、石原宏高環境相らは「個人として適切に判断したい」と述べるにとどめた。高市早苗首相の対応が焦点となる。昨年10月の高市内閣発足後、初の例大祭となる。首相はこれまで、閣僚在任中も終戦の日や春秋の例大祭に合わせて参拝していたが、就任直前