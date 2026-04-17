中東情勢を巡って、イスラエル政府とレバノン政府が、10日間の停戦に合意した事を受けて、尾崎官房副長官は17日、記者会見で「我が国は、この合意を中東地域の安定に向けた重要な動きとして歓迎する」と述べた。その上で、「レバノン情勢に関して、我が国は10日に外務大臣談話を発出し、全ての関係者に対して敵対行為を即時停止、関連する国際法の遵守および外交的解決を求めてきた。今回の合意が、米国・イラン間の協議を含む地域