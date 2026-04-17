プロ野球界にちょっとした異変が起きている。そう指摘するのはデイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏だ。目を向けるのは投手と打者の力関係で、しばらく続いた投高打低の傾向が崩れてきているという。理由に挙げるのが打力の向上。その結果、「今年は３割打者が増えるのではないか」と予測する。◇◇今年は開幕から得点が入る試合が多いというのが率直な感想ですね。昨年までの印象とは違う。ここ数年、明らか