モデルでタレントの益若つばさ（40）が17日までに自身のインスタグラムを更新。私服を公開した。「春の私服甘め編」と書き出した益若。「ベイビーピンク大好き」とつづった。レース越しに素肌の透ける可愛らしいワンピース姿を披露。「うにちゃんのインスタが早々に5000にん突破しました！ありがとうございます」と添えて愛犬との2ショットをアップした。ファンからは「つーちゃんの横顔のラインが美しすぎる」「つーちゃ