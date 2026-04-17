4月30日配信開始となるNetflixシリーズ『マン・オン・ファイア』より、肉弾戦、銃撃戦、カーチェイス、大爆発…全てのアクションを惜しみなく注ぎ込んだダイナミックな予告編と、そのワンシーンを大胆に切り取ったキーアートが解禁された。【動画】元特殊部隊の男は孤独な少女を守れるか？『マン・オン・ファイア』本予告A・J・クィネルの小説『燃える男』を、新たにドラマシリーズ化した本作。元特殊部隊で過去にトラウマを抱