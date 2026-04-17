◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）枠順が４月１７日、決定した。昨年の秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と牝馬Ｇ１戦線で力を示し、前走の中山牝馬Ｓ３着のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は２枠３番から重賞初制覇に挑む。ここまで【４・３・０・０】とパーフェクト連対を誇り、前走もリステッドで首差の惜敗と底を見せていないジョイフルニュース（牝４歳、