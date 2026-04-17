元フリーアナウンサーで芸能リポーターとしても活躍した東海林のり子さん（９１）が１７日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。番組では東海林さんが現在もビジュアル系バンドを取材していることを伝えた。その中で今年２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラムの真矢さん（享年５６）から「ママ」と呼ば