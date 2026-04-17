神戸FW大迫勇也の気迫あふれるヘディング弾が話題ヴィッセル神戸は4月17日、サウジアラビアのジェッダで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝で、カタール1部アル・サッドと対戦。3-3でPK戦にもつれ込む激戦を制してベスト4に進出した。神戸のファーストゴールはFW大迫勇也の気迫あふれるヘディング弾だった。神戸は前半6分にFWロベルト・フィルミーノのヒールパスを起点にしたカウンターから失点して