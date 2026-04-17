ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中のスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』大人気TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションとなるオリジナルグッズが登場！ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ユニバーサル・クールジャパン2026『葬送のフリーレン』グッズ・お土産 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 販売開始予定日：2026年5月29日（金）販売場所：シネマ 4-D