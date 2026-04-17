ジュエリーブランド「ケイウノ」から『スター・ウォーズ』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションが登場。Lucasfilm監修のもと、ジュエリー職人が世界観を忠実に表現した「ジェダイ・オーダー」ネックレスと「ジェダイ・オーダー」リング（指輪）が発売されます☆ ケイウノ『スター・ウォーズ』ジェダイ・オーダー「ネックレス／リング」 発売日：2026年4月29日（水・祝）販売店舗：ケイウノ6店舗（銀座本店