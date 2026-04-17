京畿道高陽市（キョンギド・コヤンシ）に住むチョ・ウォンジンさん（62）は、韓国国内のある航空会社で34年間勤務し、一昨年に定年退職した。その後、生活費を稼ぐために各種求職プラットフォームを丁寧に探し、200カ所以上に履歴書を送ったが、結果はすべて書類選考で脱落した。チョさんは「海外勤務の経験のおかげで英語と中国語が可能で、退職後は教育機関でフォトショップや動画編集技術まで身につけた」とし、「しかし、年齢