双子の兄弟と双子の姉妹が結婚し、50年以上にわたって2組の夫婦が同じ屋根の下で暮らし続けている――。深見忠義さん（83）・美智子さん（77）、深見孝晴さん（83）・喜久子さん（77）の4人は、まさにそんな稀有な家族だ。お見合いの応募先はテレビ番組から結婚相談所まで、断られること実に7組。それでも「相手も双子姉妹でなければ」という信念を曲げなかった兄弟の、並々ならぬこだわりの背景とは。【衝撃画像】「全く同じ顔