「乱暴にしないで……」【写真】この記事の写真を見る（2枚）震える女性の願いが聞き入られることはなかった。開店前の風俗店に侵入した全裸の男は、わずかな時間で2人の女性に暴行を加える。しかも犯人は、海上自衛隊に所属する26歳の現役隊員だった。なぜ彼は暴挙に出たのか？平成21年、神戸市で起きた事件の発端をお届け。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメ