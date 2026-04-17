5月29日に発売となるポール・マッカートニーの新作『ダンジョン・レインの少年たち』のプロモーションが注目を集めている。【動画】Googleストリートビューでダンジョン・レインを見ると…ポール・マッカートニーのインスタ投稿アルバムタイトルとなっている「ダンジョン・レイン」（Dungeon Lane）は英リヴァプールの実在の通りの名前であり、ポールが少年時代に訪れていた思い出の場所。Googleマップの「ストリートビュー」