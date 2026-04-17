「4月12日、『オール学習院の集い』へ足を運ばれた愛子さまは、ブラックのワイドパンツを着こなされ、トップスをインするところに実直な“愛子さまらしさ”を示されていました。この日はマスクをお召しになっていましたが、ご友人たちと連れ立って盲導犬の体験ができるブースに立ち寄られ、犬とともに暮らす人たちににっこりと微笑みかけながら、おしゃべりを楽しまれていたようでした。白いショルダーバッグから赤い三つ折りのお