東京都内の運送事業者ら向けに販売する軽油価格を巡るカルテル事件で、公正取引委員会は１７日、石油製品販売会社「東日本宇佐美」（東京）など５社を独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で検事総長に告発した。東京地検特捜部は５社を同法違反で起訴する見通し。公取委の告発は２０２３年２月の東京五輪談合以来となる。他に告発されたのは、「ＥＮＥＯＳウイング」（愛知）、「エネクスフリート」（大阪）、「キタセキ」（