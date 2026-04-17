タレントで俳優の渋谷凪咲が、17日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。“憧れの俳優”を前に、大粒の涙を流す一幕があった。【写真】渋谷凪咲の憧れの人が『DayDay.』に登場番組では、同日公開の映画『人はなぜラブレターを書くのか』に主演する綾瀬はるかが登場。MCの山里亮太が「すみません、凪ちゃんが…綾瀬さんが憧れの人で」と向けると、渋谷が大粒の涙を流しながら「もう、本当に…人生の目標で、女性と