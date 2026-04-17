刑事告発について記者会見する公正取引委員会の担当者＝17日午前、東京都港区石油販売会社が軽油の販売価格でカルテルを結んだとして、公正取引委員会は17日、独禁法違反（不当な取引制限）の疑いで、東日本宇佐美（東京）など5社を検事総長に刑事告発した。東京地検特捜部が起訴する見通し。トラックの燃料となる軽油は物流に不可欠で、カルテルによって輸送コストが増加し、消費者の負担増につながった可能性がある。他に