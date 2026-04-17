秋田県男鹿市船越の男鹿総合観光案内所敷地内に設置されている高さ約１５メートルの巨大な「なまはげ立像」が手にする「御幣（ごへい）」と呼ばれる神聖な道具の柄が折れているのが見つかり、市が安全確保のため撤去した。市観光課によると、立像は同市内に入るドライバーから見えるように国道１０１号沿いに２体ある。１３日午後２時頃、施設を管理・運営する市観光協会の職員から「柄が折れている」と市に電話があった。柄