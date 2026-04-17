4月12日、東京・目白の学習院大学で行われた、卒業生や在校生が集まる「オール学習院の集い」。天皇皇后両陛下の長女・愛子さまも、友人と母校を訪れていた。日曜日で公務もなかったこの日、身に着けていたのは、薄紫色のセーターと黒いパンツ。白いショルダーバッグを肩から掛け、向かった先は――。【画像】「こんなにバッサリ！？」社会人3年目をボブヘアで迎えた愛子さま専門家も舌を巻くほどの“質問力”「第57回現代女流書