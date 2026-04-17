タレントの千秋が１７日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、京都男児遺体遺棄で、父親が逮捕された事件について、「自首するタイミングはいくらでもあったのに」との思いを述べた。番組では、京都男児遺体遺棄事件の続報を伝えた。父親が逮捕されたが、動機はもちろん、リュックや靴が発見された経緯、遺体遺棄の方法など、まだまだ謎は多い。カンニング竹山は「今の段階だと謎がまだ多いから、後に分かると思うが、何回遺