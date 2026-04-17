現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、ヴィッセル神戸がカタールのアル・サッドと対戦した。開始早々の６分に先制を許すも、24分に大迫勇也が同点弾を奪取。しかし61分と65分に立て続けに失点する。それでも、74分に井手口陽介の得点で１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分には武藤嘉紀の劇的なゴールで追いつく。３−３のま