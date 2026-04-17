気象庁は、最高気温が40℃以上の日を表す新たな名称を「酷暑日」に決定しました。最高気温が35℃以上の日は「猛暑日」と呼ばれていますが、去年はそれを上回る40℃以上となる日が相次ぎました。これを受け、気象庁は「最高気温が40℃以上の日」を指す新たな名称について、インターネットでアンケートを実施したり有識者の意見を聞くなどして検討を進めた結果、「酷暑日」に決めたと発表しました。アンケートでは、「炎暑日」や「超