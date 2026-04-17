危険運転致死傷罪の要件として、飲酒量や速度の数値基準を明記した自動車運転死傷処罰法の改正法案が17日、参議院本会議で採決、可決された。改正案は、参議院で先に審議する（先議）法案のため、今後、衆議院に送付され今国会で成立する見通しだ。危険性、悪質性の高い運転による交通死亡事故が後を絶たない中、危険運転致死傷罪の要件となるアルコール濃度や速度の基準については、「正常な運転が困難」や「進行を制御することが