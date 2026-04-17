赤沢経産相＝7日、国会赤沢亮正経済産業相は17日の閣議後記者会見で、最先端のイメージセンサーの量産を支援するため、ソニーグループ傘下で半導体関連事業を手がけるソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（熊本県菊陽町）に最大600億円を助成すると明らかにした。熊本県合志市で建設中の新工場で生産する。イメージセンサーはスマートフォンや車載カメラに使われ、光を電気信号に変換して画像処理に用いられる。赤沢氏