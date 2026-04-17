京都府南丹市で、11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件。フジテレビ報道局の平松解説副委員長は17日放送のフジテレビの番組で、容疑者宅にいまだ規制線が張られている理由について「どのように殺害したのか、その凶器は何なのかなど、未解明な点が多く、調べるべきものを徹底的に調べている。そうした理由から捜査が長期化している」と分析した。逮捕された安達優季容疑者（37）は、死体遺棄容疑に加え、殺