３歳牡馬ランキング（後編）朝日杯FSからぶっつけで皐月賞に挑むカヴァレリッツォphoto by Koichi Miura前編◆順位変動が激しい「３歳牡馬ランキング」＞＞春のクラシックで勝つチャンスがある馬をピックアップすれば、枚挙にいとまがない今年の３歳牡馬戦線。おかげで、ＧＩ皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）、ＧＩ日本ダービー（５月31日／東京・芝2400ｍ）の行方については、まったく予想がつかない。はたして、群雄割